(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, okul çevrelerinde narkotik operasyonu

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, çok sayıda polisin katılımıyla okulların etrafında narkotik operasyonu yapıldı. Kentteki okulların etrafındaki işyerlerine ve şüpheli kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği’nde görevli polisler ve eğitimli köpek 'Alex'in katılımıyla narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişinin üst aramasını yapan polisler, okulların etrafındaki parklarda bulunanların kimliğini kontrol etti. Narkotik köpeği 'Alex'le de bölgedeki araçlarda uyuşturucu araması yapıldı. Bölgedekiler, uygulamadan memnun olduğunu ifade ederken, yetkililer operasyonların süreceğini kaydetti.