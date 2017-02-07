(Görüntülü Haber) Gaziantep'te kasa hırsızları yakalandı
GAZİANTEP'te, içinde 160 bin lira para bulunan kasayı çalan, bunu açamayınca otomobilin arkasına bağlayarak sürükledikten sonra sokağa bırakarak kaçan şüpheliler gözaltına alındı. Çakmak Mahallesi'nde geçen hafta Suriyeliler'e ait...
07 Şubat 2017 Salı 16:55
GAZİANTEP'te, içinde 160 bin lira para bulunan kasayı çalan, bunu açamayınca otomobilin arkasına bağlayarak sürükledikten sonra sokağa bırakarak kaçan şüpheliler gözaltına alındı. Çakmak Mahallesi'nde geçen hafta Suriyeliler'e ait olduğu tespit edilen iş yerine giren ve içinde 160 bin lira para bulunan kasayı soyarak kayıplara karışan Hüseyin K. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Polis ekipleri yine geçen hafta İstiklal Mahallesi'ndeki bir markete girip açamadığı para kasasını otomobilin arkasına bağlayan ve bir süre sonra sokak ortasında bırakarak kaçan Mehmet S.'yi, güvenlik kamerasından kimliğini saptayarak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan kasa hırsızlığı şüphelileri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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