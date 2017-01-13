GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait şifreli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis tarafından FETÖ/PDY'ya yönelik soruşturma kapsamında örgütün mesajlaşma uygulaması olan 'ByLock' kullanan kişilere yönelik çok sayıda adrese geçen hafta sonu operasyon düzenlendi. Operasyonda, adreslerinde arama yapılan 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdrlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonuna 6 tutuklama
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait şifreli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece...
13 Ocak 2017 Cuma 17:11
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