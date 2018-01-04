GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 6'sı tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...
04 Ocak 2018 Perşembe 15:58
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