(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, DEAŞ'ın 3 canlı bombası tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından terör örgütü DEAŞ'ın askeri kanat sorumlusunun yakalanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden, canlı bomba eylemine fırsat bulamadığı belirtilen 3'ü tutuklandı. Terör ve istihbarat birimlerinin Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarında eylem ve askeri kanat sorumlularının etkisiz hale getirilmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada, Gaziantep ve Adıyaman'da 3'ü canlı bomba olduğu değerlendirilen 5 kişi yakalandı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada DEAŞ terör örgütünün Türkiye'de faaliyet yürüttüğü 3 grubu bulunduğu ve bu grupların Gaziantep'te yapılan operasyonlarla deşifre edildiği belirtildi. Eylem grubunun başındaki isim olan Yunus Durmaz'ın, başına 4 milyon lira ödül konularak arandığı sırada 19 Mayıs 2016 günü düzenlenen operasyonda üzerindeki patlayıcıları infilak ettirerek intihar ettiği kaydedildi. Yunus Durmaz'ın canlı bomba olarak kendisini patlatmasının ardından ev ve depolarında yapılan aramalarda; Şahsın ikametinde ve depo olarak kullandıkları yerlere yapılan operasyonlarda; 31 adet canlı bomba intihar yeleği, 43 paket koli bandı ile sarılı 95 kilo TNT, 24 adet 5X22 cm ebatlarında 14 kilo bilyeli infilaklı fitili bulunan patlayıcı madde, 2 adet çuval içerisinde 37 kilo patlayıcı madde, 5 adet Kaleşnikof marka tüfek ve bu tüfeklere ait 21 adet şarjör 2100 adet fişek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah, susturucu ve bu silaha ait dolu şarjör, 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. DEAŞ terör örgütünün askeri kanat sorumlusu olan Ercan Çapkın ise 19 Mart 2016'da canlı bomba olarak kendisini patlatan Mehmet Öztürk'ün ölümünün ardından düzenlenen operasyonla 1 Nisan 206'da yakalanarak tutuklandı. Çapkın'ın tutuklanmasının ardından canlı bomba eylemi için talimat bekleyen başına 1,5 milyon ödül konularak aranan canlı bomba Mehmet Mustafa Çevik ile İbrahim Gürler ve Hüseyin Kaya isimli şüpheliler 2 canlı bomba yeleği, 1 tabanca ve 14 fişek ile yakalanarak tutuklandı. Çapkın'ın ardından terör örgütü DEAŞ'ın askeri kanat sorumluluğuna getirildiği saptanan Mehmet Fatih Alıcı ise 7 Şubat günü yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 29 Ocak günü ilse güvenlik güçlerince yapılan operasyonda canlı bomba yeleği ve patlayıcı maddelerle yakalanan ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Murat Dayan isimli kişinin ifadesi ve yer göstermesi sonunda yaklaşık 150 kilo ağırlığında patlayıcı madde ve 15 kilo TNT, 20 adet canlı bomba bel kuşağı, 19 adet cep telefonlu anahtar sistemi, 21 adet zaman ayarlı anahtar sistemi, 20 adet canlı bomba basma butonlu anahtar sistemi, 1 top korteks, 300 adet kapsül, 100 adet elektrikli kapsül ve 2 adet Kaleşnikof tüfek ele geçirildi. 3 CANLI BOMBA TUTUKLANDI DEAŞ'ın askeri kanat sorumlusu Mehmet Fatih Alıcı ile yüklü miktarda patlayıcı ve mühimmatla yakalanan Murat Dayan'ın yapılan çapraz sorgulamaları ile alınan ifadeleri, fotoğraf teşhisleri ve kullanılan çeşitli teknikler ile yapılan yol göstermeleri doğrultusunda yeni operasyonlar yapıldı. Polisin Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlediği operasyonda 3'ü canlı bomba 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 canlı bomba ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, canlı bomba şüphelilerinin eylem yapmaya fırsat bulamadan yakalandığı belirtilerek şöyle denildi: "Murat Dayan ve Mehmet Fatih Alıcı isimli şüphelilerin yapılan çapraz sorguları neticesi alınan ifadeleri, yapılan fotoğraf teşhisleri ve kullanılan teknikler sayesinde yaptırılan yer göstermeleri sonrasında düzenlenen operasyonla; DEAŞ terör örgütü içerisinde beraber savaşçı ve canlı bomba eğitimi alan E.S. ve M.Y. isimli şüpheliler 14.02.2017 tarihinde, yine canlı bomba eğitimi alan ve Adıyaman ilinde olduğu tespit edilen A.P. isimli şüpheli 22.02.2017 tarihinde herhangi bir eylem yapmaya fırsat bulamadan yakalanmışlardır. 3 canlı bomba şüphelisi ile beraber toplam 5 şüpheli şahıs, haklarında yapılan tahkikat sonrası adli makamlara sevk edilmiş ve canlı bomba olduğu değerlendirilen 3 kişi tutuklanmıştır."