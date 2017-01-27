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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te cinayet şüphelileri adliyede

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, dün gece av tüfeğiyle vurularak öldürülen 51 yaşındaki Sabri Bül cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2'si kayınbiraderi, 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeşilkent...

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, dün gece av tüfeğiyle vurularak öldürülen 51 yaşındaki Sabri Bül cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2'si kayınbiraderi, 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeşilkent Mahallesi'nde dün gece iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğiyle vurulan Sabri Bül yaşamını yitirdi. Cinayetiyle ilgili çalışma yapan polis, Sabri Bül'ün kayın biraderleri Faruk ve İbrahim Halil B. ile arkadaşları Haydar K. ve Gökhan A.yı gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeyle sevk edildi. Yaşamını yitiren Sabri Bül'ün cenazesi ise yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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