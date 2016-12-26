(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, çalıntı otomobil terk edilmiş bulundu

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terk edilmiş halde bulunan çalıntı otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba araması yapılan otomobil, incelemelerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Olay, öğleden sonra Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kahvede bulunanlar, yolun kenarında uygunsuz şekilde park halinde duran ve durumundan şüphelendikleri 42 D 2101 plakalı otomobili, içerisinde bomba olabileceği endişesiyle polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi alarak, plakasından otomobilin sahibi Orhan Tamer'e ulaştı. Orhan Tamer, otomobilinin geçen cuma günü çalındığını belirterek, aracının bulunduğu bölgeye gitti. Burada polislere otomobilinin çalındığını ve şikayette bulunduğunu anlatan Tamer, "Bu araç bana ait, aracın bakım ve temizliği için koltuklarını söktük. Gece aracımız, sanayiden çalındığını öğrendik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Bugün ise polis ekipleri bani arayarak aracımın bulunduğu bilgisini verdi. Ben de şimdi geldim aracın bana ait olduğunu tespit ettim" dedi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalınarak terk edilen otomobilde bomba imha uzmanları detektör köpek 'Gece' ile arama yapıldı. Bomba araması yapılan ve olumsuzluğa rastlanılmayan otomobil incelemelerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.