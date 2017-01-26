Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Bahçeli'den garip referandum açıklaması
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askeri iade etmiyor
Türkiye'den Yunanistan'da sert tepki
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...

(Görüntülü Haber) Gaziantep'te çalınan minibüs, bırakıldığı otoparkta bulundu

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te dün gece park halindeyken çalınan minibüs, farklı bir mahallede terk edilmiş blundu ve sahibine teslim edildi. Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Polis...

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te dün gece park halindeyken çalınan minibüs, farklı bir mahallede terk edilmiş blundu ve sahibine teslim edildi. Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Mavikent Mahallesi'nde dün gece park halindeyken çalınan Halil Birelli'ye ait 27 V 2146 plakalı minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Fiziki takip yapan polisler, minibüsü Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkında buldu. Minibüste parmak izi alan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından minibüsü teslim edilen Halil Birelli, aracının bulunmasıyla sevindiğini belirterek, "Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde ekmek tekneme kavuştum" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.