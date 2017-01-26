(Görüntülü Haber) Gaziantep'te çalınan minibüs, bırakıldığı otoparkta bulundu

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te dün gece park halindeyken çalınan minibüs, farklı bir mahallede terk edilmiş blundu ve sahibine teslim edildi. Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Mavikent Mahallesi'nde dün gece park halindeyken çalınan Halil Birelli'ye ait 27 V 2146 plakalı minibüsü bulmak için çalışma başlattı. Fiziki takip yapan polisler, minibüsü Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkında buldu. Minibüste parmak izi alan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından minibüsü teslim edilen Halil Birelli, aracının bulunmasıyla sevindiğini belirterek, "Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde ekmek tekneme kavuştum" dedi.