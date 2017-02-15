(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, banka ve ATM saldırganı kamerada

Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, iki mahallede bulunan banka şubeleri ile ATM'lerinin camlarını kırarak kayıplara karışan saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Geçen Pazartesi günü Değirmiçem ve İncilipınar mahallelerinde 5 banka şubesinin camları kırılırken, ATM'lerine zarar verildi. Saldırganın, ATM'lere zarar verip bankaların camlarını kırması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gece saatlerinde bankaların bulunduğu bulvara gelip bir süre çevreyi gözetleyen saldırganın, yerden aldığı taşla banka camlarına zarar vermeye çalıştığı görülüyor. Çevrede bulunan MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ATM ve banka camlarına zarar vererek kayıplara karışan kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.