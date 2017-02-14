(Görüntülü Haber) Gaziantep'te banka şubeleri ve ATM'lere sadırı

GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kent merkezindeki iki mahallede bulunan banka şubeleri ile ATM'lerinin camlarını kırarak hasar oluşmasına neden oldu. Olay, gece geç saatlerde Değirmiçem ve İncilipınar mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler önce Değirmiçem Mahallesi'nde yan yana bulunan 5 banka şubesinin ATM'sine saldırdı. Ellerindeki sert cisimlerle ATM'lerin camlarını kırarak kullanılmaz hale getiren saldırgan ya da saldırganlar daha sonra İncilipınar Mahallesi'nde yan yana bulunan 5 banka şubesinin camlarını kırarak kaçtı. Sabah saatlerinde bankaya gelen güvenlik görevlilerinin saldırıyı fark etti. Birçok vatandaş da banka şubelerini arayarak ATM'lerde meydana gelen hasarı bildirdi. Olayın duyulması üzerine harekete geçen polis, konuyla ilgi çalışma başlattı. Bankaların ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.