(Görüntülü Haber) Gaziantep'te ateş açılan evde uyuşturucu araması

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir eve silahlı saldırı düzenleyen 3 kişiyi gözaltına alan polis, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda narkotik köpeği ile arama yaptığı evde uyuşturucu için kullanılan aparat ele geçirdi. Saban saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde bir eve ateş ederek olay yerinden kaçan ismi öğrenilemeyen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, burada verdikleri ifadelerinde saldırı düzenledikleri evde uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polisler, savcılık izniyle eve operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katıldığı operasyonda kapıları kırılarak girilen evde narkotik köpeği Alex'le arama yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı belirtilen ve kimsenin ulaşılamadığı evin bodrum katında yapılan aramalarda metamfetamin isimli uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış çok sayıda aparat bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.