Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

(Görüntülü Haber) Gaziantep'te ateş açılan evde uyuşturucu araması

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir eve silahlı saldırı düzenleyen 3 kişiyi gözaltına alan polis, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda narkotik köpeği ile arama yaptığı evde uyuşturucu için kullanılan aparat ele geçirdi. Saban...

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir eve silahlı saldırı düzenleyen 3 kişiyi gözaltına alan polis, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda narkotik köpeği ile arama yaptığı evde uyuşturucu için kullanılan aparat ele geçirdi. Saban saatlerinde Ocaklar Mahallesi'nde bir eve ateş ederek olay yerinden kaçan ismi öğrenilemeyen 3 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, burada verdikleri ifadelerinde saldırı düzenledikleri evde uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polisler, savcılık izniyle eve operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katıldığı operasyonda kapıları kırılarak girilen evde narkotik köpeği Alex'le arama yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı belirtilen ve kimsenin ulaşılamadığı evin bodrum katında yapılan aramalarda metamfetamin isimli uyuşturucu kullanımı için hazırlanmış çok sayıda aparat bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.