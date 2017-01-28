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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, asayiş uygulaması

Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından kent merkezindeki umuma açık işyerlerine yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Kentteki eğlence merkezleri ve kafe gibi umuma açık yerlerde gece saatlerinde Asayiş...

Mücahit YOLCU-Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından kent merkezindeki umuma açık işyerlerine yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Kentteki eğlence merkezleri ve kafe gibi umuma açık yerlerde gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ekiplerinin katılımıyla 'Huzur Türkiye 2' adı altında asayiş uygulaması yapıldı. Oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak arandı, sürücülerin kimlikleri ve ehliyetleri kontrol edildi. Umuma açık yerlerde ise işyerlerinin evrakları incelenerek, şüpheli görülen kişilerin kimlik sorgusu yapıldı. Uygulama kapsamında ruhsatsız veya amaç dışı faaliyet gösteren, sigortasız işçi çalıştıran ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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