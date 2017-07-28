GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 18 ayrı kapkaç olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda meydana gelen motosikletli kapkaç olaylarına yönelik soruşturma başlattı. Şikayetleri değerlendiren polis, yaptığı incelemede motosikletli kapkaççıların yolda yürüyen kişilerin konuştuğu sırada ya da elindeki çantayı çaldığını belirledi. Polis incelemesinde ayrıca şüphelilerin bir de motosiklet çaldığı saptandı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen polis, kapkaç şüphelilerinin G.K., M.U., M.T. ve T.G. olduğunu belirledi. Kimlikleri saptanan 4 şüpheli, polisler tarafından savcılık kararıyla evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlıkta kullandıkları motosiklet de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 4 kapkaççı tutuklandı
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 18 ayrı kapkaç olayına karışan ve güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda meydana gelen motosikletli kapkaç olaylarına...
28 Temmuz 2017 Cuma 19:06
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