GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan ve dorsesinde 1 ton esrar ele geçirilen TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği Gürcistan plakalı C.Ö. yönetimindeki TIR'ı durdurdu. özel eğitimli köpek 'Alex'in de kullanıldığı aramada TIR'ın dorsesinde kepek çuvallarının içine gizlenmiş halde 1 ton esrar ele geçiren ekipler, sürücü C.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan C.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 1 ton esrar ele geçirildi
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından şüphe üzerine durdurularak aranan ve dorsesinde 1 ton esrar ele geçirilen TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent...
03 Mart 2017 Cuma 10:40
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