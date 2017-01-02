(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, 1 çocuğun öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, dün meydana gelen kazada sürücü Mehmet Tuğrul'un kullandığı otomobil önce 13 yaşındaki Mehmet Arslan'a, ardından elektrik direğine çarparak durdu. Mehmet Arslan'ın yaşamını yitirdiği kaza anı, yoldan geçen bir halk otobüsünün kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, dün öğleden sonra Cengiz Topel Mahallesi’nde meydana geldi. Meydana gelen kazanın şiddeti ve yaşamını yitiren 13 yaşındaki Mehmet Arslan'ın, otomobilin çarpması sonrası havada uçtuğu görüntüler, bu sırada yoldan geçen halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Tuğrul'un kullandığı 27 YG 508 plakalı otomobilin, yolda yürüyen Mehmet Arslan’a çarpması, çarpma sonrası talihsiz çocuğun havaya savrulması ve otomobilin elektrik direğini devirmesi görülüyor. Görüntülerde ayrıca kaza sonrası otobüsteki yolcuların inerek yardıma koşuyor.