Mücahit YOLCU- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kaldırıma bırakılan ve fünyeyle patlatılan valizden kıyafet çıktı. Karacaahmet Mahallesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali önünden geçen yoldaki kaldırımında sahibi bilinmeyen valiz görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler, yolu araç ve yaya trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Yolda park halindeki araçlar çekicilerle otoparka götürülürken, bölgeye bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha uzmanı, fünye yerleştirdiği valizi kontrollü şekilde patlattı. Gürültüyle patlatılan ve içerisinden kıyafet çıkan valiz, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Gaziantep otogarındaki şüpheli valiz korkuttu
Mücahit YOLCU- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kaldırıma bırakılan ve fünyeyle patlatılan valizden kıyafet çıktı. Karacaahmet Mahallesi'ndeki Şehirlerarası Otobüs Terminali...
04 Şubat 2017 Cumartesi 17:15
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