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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü
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(Görüntülü Haber) Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü (3)

SALDIRGANIN AKLİ DENGESİ 'BOZUK' İDDİASI Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne saat 15.20 sıralarında gelen ve ateş açarak içeri girmeye çalışıp 1 polis memurunu yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen saldırganın akli dengesinin...

SALDIRGANIN AKLİ DENGESİ 'BOZUK' İDDİASI Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne saat 15.20 sıralarında gelen ve ateş açarak içeri girmeye çalışıp 1 polis memurunu yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu belirtildi. Emniyet kaynakları, ateş açınca polislerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığını kaydetti. Saldırganın yanında bulunan ve 1 polisi yaraladığı tabancanın yapılan incelemesinde ise 7.65 milimetre kuru sıkıdan çevrilme olduğu belirlendi. Polisin araştırmasında kimliği açıklanmayan saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu da belirlenirken, terör örgütleri tarafından kullanılma ihtimali de gündeme geldi. Terör ve istihbarat birimleri, etkisiz hale getirilen saldırganın çevresi ve irtibatlı olduğu kişileri mercek altına aldı ve terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığını araştırmaya başladı. Saldırı ikinci bir saldırganın olduğu, çevredeki iş merkezlerine kaçtığı ifadeleri üzerine yapılan araştırmalarda sonuç alınamadı. Emniyet yetkilileri saldırganın tek kişi olduğunu, ikinci bir kişinin olmadığının değerlendirildiğini kaydetti. Bu arada saldırıya ilişkin Gaziantep Valiliği'nin önümüzdeki saatlerde yeni ve detaylı bir açıklama yapacağı da öğrenildi.

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