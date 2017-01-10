(Görüntülü Haber) Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü (2)

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü'ne terör saldırısına anında karşılık verildi, 1 terörist ölü ele geçirilirken, kaçan belirtilen 1 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Çatışma sırasında 1 polisin memuru yaralandı. Geçen mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 polis memuru şehit olmuştu. Saat 15.20'de İncilipınar Mahallesi Şehit Yusuf Erin Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü önüne gelen 2 terörist ellerindeki silahla ateş ederek Emniyet Müdürlüğü'ne girmek istedi. Bu sırada Emniyet Müdürlüğü girişinin yaklaşık 50 metre önündeki kontrol noktasında görev yapan polisler, teröristlere anında ateş açarak karşılık verdi. Yaklaşık 2 dakika süren çatışmanın ardından 1 terörist öldürüldü, diğer terörist kaçtı. Çatışma sırasında hafif yaralanan yaralanan 1 polis de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile resmi, sivil ve özel harekatçı sevk edildi. Polisler, bölgedeki sivilleri uzaklaştırıp Emniyet Müdürlüğü çevresindeki tüm yolları yaya ve araç ulaşımına kapattı. Kaçan teröristin yakalanması için operasyon başlatan polis, Emniyet Müdürlüğü çevresindeki tüm iş merkezleri ve otoparklarında arama çalışması başlattı. ÇEVREDE TERÖRİST ARAYIŞI Saldırının ardından Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, öldürülen teröristin üzerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı olay yerine sinyal kesici jammer getirildi. Öldürülen teröristin üzerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı da bomba imha uzmanları çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü girişinde yerde bulunan teröristin cesedinin çevresinde alınan önlemin ardından uzmanlar ekipler inceleme yaptı. BOMBA YÜKLÜ ARAÇ ANONSLARI Bu arada saldırı sonrası polis telsizlerinden, saldırganlarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen 2 araç plakası anons edilerek, bomba yüklü olabileceği uyarısı yapıldı. Anonslarda polislerin kendi can güvenliklerini sağlayarak, bomba yüklü olabileceği değerlendirilen araçların titizlikle takip etmesi istendi. GAZİANTEP VALİLİĞİ: 1 POLİS HAFİF YARALI Gaziantep Valiliği, bugün gerçekleşen terör saldırısında 1 polis memurunun hafif yaralandığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saldırının saat 15.20 sıralarında Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına yönelik olduğu belirtilerek şöyle denildi: "Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir polis memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir." EK ÖNLEMLER ALINMIŞTI Geçen yıl 1 Mayıs günü bomba yüklü araçla yapılan 3 polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından Emniyet Müdürlüğü çevresinde ek önlemler de alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü arasında yol olarak kullanılan bölge trafiğe kapatıldı ve bu yolun iki bölgesine kontrol noktası oluşturuldu. Emniyet Müdürlüğü çevresine beton bloklar örülürken, oluşturulan kontrol noktalarında da binaya gelenler x-ray cihazı ve üst aramasından geçirildikten içeri alınıyordu. Bugünkü saldırı da Emniyet Müdürlüğü'ne Göç İdaresi ve Vergi Dairesi Başkanlığı binasının da bulunduğu alandaki girişinde meydana geldi.