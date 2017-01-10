YURT:Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.
(Görüntülü Haber) GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESİNDEKİ BİNALARDA VE OTOPARKLARDA ARAMA
YURT:Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışmanın ardından kaçan saldırganlar olduğu ihbarı üzerine polisler Emniyet Müdürlüğü çevresindeki binalar ve otoparklarda operasyon düzenliyor.
10 Ocak 2017 Salı 16:13
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