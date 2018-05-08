Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL, () Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
(Görüntülü Haber) Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları kamerada
Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İSTANBUL, () Bahçelievler'de Kuyumcukent'ten çıkan kurye aracını durduran gaspçılar 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. Gaspçıların para dolu çantayla kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
08 Mayıs 2018 Salı 15:22
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