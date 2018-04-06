Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na bağlı yurt olarak kullanıldığı belirlenen 6 bina, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten polis, yapılan aramalarda ele geçirilen bildiride, vakıf tarafından izinsiz olarak hizmet verilen yurtların öğrenci evi gibi gösterilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, izin alınmadan yurt hizmeti verilen Seyhan ilçesindeki 5, Çukurova ilçesindeki 1 çok katlı binaya gelip, öğrencilerin çıkmasını istedi. Binalar boşaltıldıktan sonra kapılar, zabıta ekiplerince mühürlendi.
(Görüntülü Haber) Furkan Vakfı'nın 6 yurt binası mühürlendi
Akif ÖZDEMİR/ADANA, () - ADANA'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na bağlı yurt olarak kullanıldığı belirlenen 6 bina, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan...
06 Nisan 2018 Cuma 12:21
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