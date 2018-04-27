Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'in işlek yerlerinden Fethiye Caddesi'ne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden ayakkabı ve kıyafet çıktı. Olay, öğle saatlerinde, İzmit'in en işlek noktalarından Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. Banka şubesinin önündeki çöp kutusunun yanında, siyah valiz görenler, şüphelenerek, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı da bölgeye gelip, inceleme yaptıktan sonra valizi fünye ile patlatmaya karar verdi. Kontrollü patlatılan valizden ayakkabı ile kıyafetler çıktı. Çevrede toplananlar da bomba imha uzmanının çalışmalarını merakla izledi.
(Görüntülü Haber) Fünyeyle patlatılan valizden ayakkabı ve kıyafet çıktı
Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'in işlek yerlerinden Fethiye Caddesi'ne bırakılan valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Valizden ayakkabı ve kıyafet çıktı. Olay, öğle saatlerinde, İzmit'in...
27 Nisan 2018 Cuma 16:44
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