ADIYAMAN'da, polisin ihbar üzerine fünye ile patlattığı bavuldan çöp çıktı. Olay, dün gece Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşısında bulunan yol üzerinde boş bavul görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, yolu yaya ve araç ulaşımına kapattı. Alınan önlemlerin ardından bavul, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan ve içerisinden çöp çıkan bavulu, yola bırakan kişi aranıyor.
(Görüntülü Haber) Fünye ile patlatılan şüpheli bavuldan çöp çıktı
ADIYAMAN'da, polisin ihbar üzerine fünye ile patlattığı bavuldan çöp çıktı. Olay, dün gece Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü karşısında bulunan yol üzerinde boş bavul görenler bomba olabileceği...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:34
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