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(Görüntülü Haber)  Fuhuş operasyonunda 15 şüpheli adliyede

MUĞLA ve ilçesi Bodrum ile birlikte 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla...

MUĞLA ve ilçesi Bodrum ile birlikte 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 25 Aralık gecesi, Muğla, Bodrum, İzmir, Van ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, fuhşa zorlandıkları belirlenen Kırgız, Kazak, Özbek ve Rus uyruklu 12 kadın ile fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları belirlenen kadınlar polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Kadınları fuhşa zorladıkları ve yer temin ettikleri belirlenen şüpheliler G.K., Ö.K., T.A., M.C.S., N.C.Y., P.T., S.K., S.D., E.D., E.E., İ.E., K.K., M.B., H.K. ve G.Y. ise bu sabah adliyeye sevk edildi.


 

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