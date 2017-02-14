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(Görüntülü Haber) Fuhuş bahanesiyle tuzağa düşürüp parasını gasp ettiler

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de para karşılığı fuhuş yapmak için anlaştığı B.Y.'yi, arkadaşlarıyla döverek 500 lira parasını gasp ettikleri ileri kadın ile arkadaşı yakalandı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden B.Y....

Mustafa İNSAN/MERSİN, () - MERSİN'de para karşılığı fuhuş yapmak için anlaştığı B.Y.'yi, arkadaşlarıyla döverek 500 lira parasını gasp ettikleri ileri kadın ile arkadaşı yakalandı. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden B.Y. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde karşılaştığı bir kadınla para karşılığı birlikte olmak için anlaştığını, kadının gösterdiği eve gittiklerini, buraya gelen kişiler tarafından silahla tehdit edildikten sonra dövüldüğünü ve 500 lira parasının gasp edildiği söyleyerek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal üzerine B.Y.'nin para karşılığı fuhuş için anlaştığı 29 yaşındaki Seda T. ile 26 yaşındaki Orhan E.'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadelerinden şüphelilerden birinin de olay günü yarı açık cezaevinden izinli çıkan ve daha sonra yeniden cezaevine dönen Ahmet Y. olduğu belirlendi. Seda T. ile Orhan E., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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