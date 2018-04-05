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(Görüntülü Haber) Fuhşa aracılıktan 24.5 yıl hapis cezası alan firari, Adana'da yakalandı

KONYA'da 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 5 yıl önce yargılandığı davada 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kiraz C. (41), Adana'da yakalandı. Konya'da 2013'te yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan...

KONYA'da 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 5 yıl önce yargılandığı davada 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kiraz C. (41), Adana'da yakalandı. Konya'da 2013'te yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kiraz C. yargılandığı davada 'fuhşa teşvik etmek', 'fuhuş yaptırmak', 'fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası Yargıtay'a gönderilen Kiraz C., kararın onanmasının ardından kaçarak Adana'da yaşayan kızının evine yerleşti. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kiraz C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesindeki evi takibe alan polis, firari kadını yolda yürürken yakaladı. Adliyeye sevk edilen Kiraz C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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