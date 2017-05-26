(Görüntülü Haber) Freni boşalan otobüs, yüksek gerilim hattı direğine çarptı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da freni boşalan Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi toplu taşıma otobüsü, yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Otobüs şoförü 34 yaşındaki Orhan Dalçek'in hafif yaralandığı kaza nedeniyle yol, yaklaşık 5 saat trafiğe kapandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Prof. Dr. Mithat Özsan Bulvarı Kolordu Kavşağı'nda meydana geldi. Orhan Dalçek, servis bitimi kullandığı 01 DUY 91 plakalı otobüsü işletmeye bırakmak için giderken, aracın iddiaya göre freni boşaldı. Kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyon kıran Dalçek yönetimindeki otobüs, göbekteki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Direkten kopan kablolar yola düştü, vatandaşlar panikle kaza yerinden uzaklaştı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Dalçek, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. ELEKTRİKLER KESİKTİ Bölgede elektriklerin kesik olması nedeniyle hatta elektriğin olmaması, olası bir facianın önüne geçti. Kazada otobüsün üzerine devrilen dev direk, TEDAŞ yetkilileri tarafından 5 saatlik çalışmayla kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 5 saat trafiğe kapalı kalan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Prof. Dr. Mithat Özhan Bulvarı'na geçiş, direğin ve otobüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.