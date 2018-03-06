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(Görüntülü Haber) Freni boşalan minibüs yan yattı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da freni boşalan minibüsün, kontrolden çıkıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü Osman Uzun yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Mevlana Caddesinde, Akçakale...


Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-) ŞANLIURFA'da freni boşalan minibüsün, kontrolden çıkıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü Osman Uzun yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. Mevlana Caddesinde, Akçakale yönüne ilerleyen Osman Uzun'un kullandığı 63 KC 945 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Osman Uzun yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, devrilen minibüs bulunduğu yerden kaldırdı.

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