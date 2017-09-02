(Görüntülü Haber) Foça'da kaza: 2 yaralı

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()İZMİR'in Foça ilçesinde, yolun soluna dönüş yapmak isteyen otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale Karayolu'nun Foça Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Foça yönüne giden Özgür Ateş (35) yönetimindeki 35 KB 8458 plakalı otomobil, sola dönmek istemesine rağmen, dönüş için ayrılan şeritte durmayıp yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Ateş, bir süre sonra akan trafiğe rağmen sola dönmek isteyince, Çanakkale'den İzmir yönüne giden Büşra Eroğlu (33) yönetimindeki 34 KF 9878 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özgür Ateş'in otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gamze Yılmaz Ateş (33) ile, diğer otomobildeki yolcu Anıl Tahincioğlu'nu (32) ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası İzmir-Çanakkale Karayolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.