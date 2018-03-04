Özgür EREN/ İSTANBUL, () Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınına giren şüpheliler, çekmecelerden bir miktar çalarak kayboldu. Geçen hafta yaşanan olayda 2 kişi fırının önüne gelip cama vuruyor. Kimsenin olmadığını anlayan şüpheliler yan kapıdan içeri girdi. Hırsızlık şüphelisi önce yerine sabitlenmiş sadaka kutusunu almaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheli daha sonra çekmecelere yöneldi. Tek tek çekmeceleri açan hırsız çekmeceden bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Bu hırsızlık anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı.
(Görüntülü Haber) Fırından hırsızlık kamerada
Özgür EREN/ İSTANBUL, () Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir ekmek fırınına giren şüpheliler, çekmecelerden bir miktar çalarak kayboldu. Geçen hafta yaşanan olayda 2 kişi fırının önüne gelip cama vuruyor. Kimsenin...
04 Mart 2018 Pazar 15:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.