ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'daki Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen, makamında silahlı saldırıya uğradı. Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Medikal malzemeler satan Sercan Gök, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen'in makam odasına girerek tabancayla ateş etti, ardından aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralı Prof. Dr. Belirgen ile saldırgan Sercan Gök, aynı hastanede tedaviye alındı.
(Görüntülü Haber) Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimine silahlı saldırı (2)
ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'daki Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Said Belirgen, makamında silahlı saldırıya uğradı. Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Medikal malzemeler satan Sercan Gök,...
24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:40
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