(Görüntülü Haber) Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Berilgen'e silahlı saldırı (4)

BAŞHEKİMİN AMELİYATI SÜRÜYOR Makamında uğradığı silahlı saldırı olayında ağır yaralanan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in ameliyatı devam ederken, saldırgan Sercan Gök de aynı hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedilerek, tedavisine burada devam ediliyor. BEŞHEKİME 3, KENDİNE 1 EL ATEŞ ETTİ Olayla ilgili soruşturma devam ederken, silahlı saldırıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Başhekim Prof. Dr. Berilgen'in, daha önce de farklı firma temsilcileri tarafından tehdit edildiği, bu nedenle hastane içerisinde dahi korumalar eşliğinde gezdiği öğrenildi. Olayın olduğu saatlerde saldırgan Sercan Gök'ün daha önce hastaneye verdiği medikal malzemelerden kaynaklı alacağını tahsil etmek üzere Prof. Dr. Berilgen'in odasına geldiği ve burada kısa süreli görüşmeden sonra tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışma sırasında Gök'ün üzerindeki tabancayı çekerek Prof. Dr. Berilgen'e göğüs kısmına isabet edecek şekilde 3 el ateş açtığı, daha sonra ise aynı silahı başına dayayarak 1 el ateş ettiği öğrenildi. İCRALIK OLMUŞTU, BU YÜZDEN PARAYA İHTİYACI VARDI Öte yandan, hastane yetkilileri, medikal malzeme alımlarında başhekimin talimatı ile ödemelerin sıraya göre yapıldığı ancak, Sercan Gök'e yapılacak ödeme ile ilgili henüz sıranın gelmediği belirtildi. Medikalci arkadaşları da, Sercan Gök'ün maddi anlamda sıkıntı yaşadığı, bu yüzden de icralık olduğu için Başhekim Prof. Dr. Berilgen ile görüşmeye geldiğini ve tartışma sonucu olayın olduğunu iddia ettiler.