(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı'nın 55'inci şehidi Ordu'ya uğurlandı (5)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ Şehit uzman çavuş Kerem Çalışkancı Ordu’nun Fatsa İlçesi Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’na getirildi. Burada düzenlenen törende şehidin annesi Nerman, babası Mehmet Ali Çalışkancı taziyeleri kabul etti. Şehit anne ve babası ile kardeşleri cenazede güçlükle ayakta durabildi. Anne Nerman ve baba Mehmet Ali Çalışkancı, şehit oğlunun tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardında dua ve tekbirlerle cenaze aracına taşınan şehidin cenazesi daha sonra ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi’ne götürülerek burada aile kabristanlığında toprağa verildi.