(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı'nın 55'inci şehidi Ordu'ya uğurlandı (2)

CENAZESİ ORDU'DA TÖRENLE KARŞILANDI Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan 25 yaşındaki Uzman çavuş Kerem Çalışkancı’nın cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. Şehit Uuzman Çavuş Kerem Çalışkancı’nın cenazesi, uçaktan askeri tören mangası tarafından indirilerek cenaze aracına taşındı. Havalimanındaki karşılama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Kemal Başak, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, milletvekilleri, şehidin annesi Nerman, babası Ahmet Ali Çalışkancı, kardeşleri ve yakınları katıldı. Şehidin tabutu taşınırken baba Ahmet Ali Çalışkancı, tekerlekli sandalyedeki annesi Nerman Çalışkancı ile ablası ve kardeşleri gözyaşına boğuldu. Şehit Kerem Çalışkancı’nın cenazesinaaşı daha sonra cenaze aracıyla törenin yapılacağı Fatsa İlçesi Hükümet Konağı Meydanı'na götürüldü. Öte yandan Şehit Kerem Çalışkancı’nın, daha önce sosyal medya hesabından yazdığı 'Söz konusu vatanımsa merhaba azrail' paylaşımı da sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.