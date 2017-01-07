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(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı'nın 46'ncı şehidi Amasya'ya uğurlandı

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen...

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş 33 yaşındaki Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenle ailesinin yaşadığı Amasya'ya gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ militanlarının El Bab bölgesinde geçen 21 Aralık'ta düzenlendiği ve 16 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, tedaviye alındığı Gaziantep Doktor Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit oldu. Şehit Astsubay Üstçavuş Erdoğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit Erdoğan havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Vali Vekili Halil Uyumaz , Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç, Özel Kuvvetler Komutanı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri, askerler ve şehidin emekli Astsubay Başçavuş olan babası Şükrü Erdoğan katıldı. Uğurlama töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı Prof. Tabip Tümamiral Hayati Bilgiç ile Özel Kuvvetler Komutanı Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı, şehidin babası Şükrü Erdoğan'a sarılarak teskin etti. Tunceli nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Erdoğan'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı ve toprağa verilmek üzere babası Şükrü Erdoğan ile birlikte ailesinin oturduğu Amasya'nın Merzifon İlçesi'ne gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 46'ncı şehidi olan Selçuk Erdoğan'ın, üç çocuklu ailenin en büyüğü ve 3 ay önce evlendiği belirtildi.

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