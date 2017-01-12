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(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı'nda yaralanan 1 Türk ve 13 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı. Fırat Kalkanı...

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 13 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri, Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda yaralanan askerler önce sınır hattına ulaştırıldı. Yaralı askerler, burada ambulanslara taşınarak Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hastanenin acil serisindeki tedavileri devam ediyor.

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