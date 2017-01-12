(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı'nda 200 DEAŞ hedefi vuruldu, 22 terörist ölü

GAZİANTEP,() - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 200 hedef, karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 22 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 142 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhaliflerden oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik operasyona devam edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 160 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından El Bab bölgesinde bulunan 40 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda 29 barınma yeri, 3 karargah binası, 1 cephanelik, 3 silahlı araç, 2 bombalı araç ve 2 araç imha edilmiştir. Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında 22 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. İmha edilen barınaklar içinde etkisiz kılınan teröristlere yönelik sayı net olmadığı için paylaşılmamaktadır. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 3 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 845 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."