(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı'nda 1 şehit, 9 yaralı
SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin...
30 Aralık 2016 Cuma 09:57
SURİYE'de yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab bölgesindeki çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 128 gündür yürütülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin El Bab bölgesinde akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalarda 1 uzman çavuş şehit oldu, en az 9 asker de yaralandı. Yaralı askerler sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tedavileri devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 39'uncu şehidi olan uzman çavuşun cenazesinin ise Gaziantep'e getirileceği belirtildi.
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