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(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kaybolan askerin şehit olduğu haberi geldi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaklaşık 1,5 ay önce kaybolan Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu haberi, ailesine verildi. Fırat...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,() - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı'nda yaklaşık 1,5 ay önce kaybolan Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit olduğu haberi, ailesine verildi. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 29 Kasım 2016 Salı günü kaybolan Astsubay Muhammed Duran Keskin'in şehit düştüğü öğrenildi. Keskin'in şehadet haberi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde oturan annesi Elif Keskin'e verildi. Acı haber karşısında yıkılan Elif Keskin'e hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık bir yıl önce kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile evlenen Muhammed Duran Keskin'in, ne zaman, nerede ve nasıl şehit düştüğü bilgisi ise açıklanmadı. Şehit Astsubay Muhammed Duran Keskin'in cenazesinin sabah saatlerinde havayoluyla Adana'ya getirileceği ve öğle namazına müteakiben yapılacak törenle defnedileceği belirtildi.

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