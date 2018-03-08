(Görüntülü Haber)Firari katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı
MANİSA’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A.D., Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında...
08 Mart 2018 Perşembe 08:03
MANİSA’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A.D., Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Balıkesir doğumlu firari sanık A.D., Burhaniye ilçesinde yakalandı. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, 5 gün süren takip ve araştırması neticesinde A.D.'nin adresi belirlendi. Katil zanlısı, polise sahte kimlik ibraz etse de yakalanmaktan kurtulamadı. Hakkında, ‘Resmi Belgede Tahrifat ve Sahtecilik’ suçundan da ayrıca adli işlem yapılan A.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.