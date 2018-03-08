Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

(Görüntülü Haber)Firari katil zanlısı 9 yıl sonra yakalandı

MANİSA’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A.D., Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında...

MANİSA’da işlenen bir cinayet suçundan aranan 9 yıllık firari A.D., Balıkesir’de polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Manisa’nın Akhisar ilçesinde, 2009 yılında meydana gelen cinayet olayının katil zanlısı olarak, hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan Balıkesir doğumlu firari sanık A.D., Burhaniye ilçesinde yakalandı. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, 5 gün süren takip ve araştırması neticesinde A.D.'nin adresi belirlendi. Katil zanlısı, polise sahte kimlik ibraz etse de yakalanmaktan kurtulamadı. Hakkında, ‘Resmi Belgede Tahrifat ve Sahtecilik’ suçundan da ayrıca adli işlem yapılan A.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314