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(Görüntülü Haber) Firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()-ADAPAZARI'nda cinayet suçundan hükümlüyken cezaevinden firar eden M.T polisin operasyonuyla yakalandı. Adapazarı'nda yaşanan bir tartışmada bir kişiyi öldürmek ve 'tehdit' suçundan 16 yıl 8 ay...

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),()-ADAPAZARI'nda cinayet suçundan hükümlüyken cezaevinden firar eden M.T polisin operasyonuyla yakalandı. Adapazarı'nda yaşanan bir tartışmada bir kişiyi öldürmek ve 'tehdit' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.T bir süre önce cezaevinden firar etti. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.T.'nin peşine düştü. Polis, yaptığı teknik takip sonucunda cinayet hükümlüsünün saklandığı yeri tespit etti. Kent merkezinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda M.T. saklandığı yerde yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.T sevk edildiği savcılık tarafından tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

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