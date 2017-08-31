Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Akel'in cenazesi Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nden ağabeyi Sümer Bayer ve yakınları tarafından alındı. Akel'in bugün İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Filiz Aker'in cenazesi gasilhaneden alındı
Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Akel'in cenazesi Kartal Soğanlık Gasilhanesi'nden ağabeyi Sümer Bayer ve yakınları tarafından alındı. Akel'in bugün İstanbul'da...
31 Ağustos 2017 Perşembe 11:54
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