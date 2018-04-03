Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Fikirtepe'de rezidans inşaatında yangın (1)
Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () Kadıköy Fikirtepe'de inşaat halindeki rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor.
03 Nisan 2018 Salı 17:50
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