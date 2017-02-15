(Görüntülü Haber) Fidyeyi almalarına rağmen rehineleri bırakmamışlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL() İSTANBUL'da İran uyruklu 4 kişiyi kaçırdıktan sonra fidye istedikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişilerin ailelerinden para almalarına rağmen, rehineleri serbest bırakmadıkları öğrenildi. 4 İRANLI'YI KAÇIRMIŞLAR Kayseri’den İstanbul’a çalışmak için geldikleri öğrenilen İran uyruklu iki şahsın kaçırılması ve ailesinden fidye istenme olayının ihbar edilmesi üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma sırasında şüphelilerin 4 İran uyruklu kişiyi kaçırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin 100 bin liranın üzerinden fidye almalarına rağmen bu kişileri serbest bırakmadıkları ve para istemeye devam ettikleri öğrenildi. GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKİP AİLELERİNE GÖNDERMİŞLER Asayiş Şube Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak soruşturmada polis, şüphelilerin kaçırdıkları kişilerin videolarını çektiği ve mail yoluyla ailelerine göndererek hayatları karşılığında fidye istediklerini tespit etti. EVE OPERASYON YAPILDI Rehine Kurtarma ve Müzakere timine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şüphelilerin kurbanlarını tuttukları ev tespit edildi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan operasyonda olayı gerçekleştiren Pakistan uyruklu Emanella Z., Tumur A. ve Afganistan uyruklu Raman Y. yakalandı. Evde yapılan aramada bir iki tabanca ele geçirildi. Evde ayrıca koli bantları, el ve ayak bağlamakta kullanılan ip bağlar bulundu. REHİNELERDE KAÇTI Baskın sırasında çıkan karışıklıktan faydalanan kaçırılan 4 kişinin ise evden kaçtığı tespit edildi. Polis kaçırılan kişileri evin bir iki sokak aşağısında buldu. İran uyruklu R.T. ve M.A, A.S ve F.Z. ‘nin karşılarında polisi görünce sarılarak teşekkür ettikleri öğrenildi. ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.