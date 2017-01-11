(Görüntülü Haber)Fidyeci tutuklandı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da kız kardeşinin bakıcılık yaptığı 10 yaşındaki K.U.'yu kaçırıp ailesinden 150 bin TL fidye isteyen 37 yaşındaki Süleyman D. tutuklandı. Sarıçam İlçesi'ne bağlı Bayram Hacılı Mahallesi'nde oturan Süday D., bir süre önce bir bankada çalışan M.U. ile özel bir firmada yöneticilik yapan İ.U.'nun çocuklarına bakıcılık yapmaya başladı. Bakıcı Süday D.'nin aileyle tanıştırdığı ağabeyi Süleyman D. ise daha sonra paraya gereksinimi olduğu gerekçesiyle M.U. ve İ.U.'dan borç istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. İddiaya göre, Süleyman D., ailenin erkek çocuğu 10 yaşındaki K.U.'yu dün öğle saatlerinde okula giderken otomobille kaçırdı. Çocuğun anne ve babasını telefonla arayan şüpheli, "Oğlunuz yanımda. Bana 150 bin lira vermezseniz onu öldü bilin, polisi aramayın, sonra arayıp parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğim" dedi. Bunun üzerine U. çifti polise giderek durumu anlattı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ihbar üzerine içinde K.U.'nun bulunduğu otomobili Sarıçam İlçesi'nde yakalandı. Küçük çocuk sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Süleyman D., fidye ve çocuk kaçırma suçlamasına kabul etmedi. Süleyman D. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.