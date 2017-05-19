(Görüntülü Haber) Fidye için rehin tutulan İranlı mühendis 'pasaport çetesi' lideri çıktı

KONYA'da fidye için rehin alınan ve 5 gün boyunca el ve ayakları bağlı halde işkence yapıldığı ileri sürülen İranlı mühendis 43 yaşındaki Kazem Moradı, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Moradı'yı rehin alan Afganistan uyruklu 6 kişi de gözaltına alındı. Ancak Moradı'nın kendisini rehin alan Afganlılarla birlikte para karşılığı sahte pasaport hazırladıkları ortaya çıktı. İran'da elektronik ürün üzerine fabrikası bulduğu belirtilen elektronik mühendisi Kazem Moradı, geçen 11 Mayıs günü turist olarak İran'dan Denizli'ye arkadaşının yanına geldi. Moradı, bir gün sonra da Konya'ya gelip, Afganistan uyruklu arkadaşı Majit Shekarı (31) ile buluştu. Bir kaç gün sonra Moradı'nın İran'daki eşine onun elleri, ayakları ve gözü bağlı, boğazına bıçak dayanmış fotoğrafı gönderilerek 150 milyon İran riyali (yaklaşık 16 bin 300 lira) istendi. Eşi de, Denizli'deki arkadaşları İran uyruklu Morteza Sarsangi'ye, kocasının rehin alınmasıyla ilgili fotoğrafları gönderip, kurtarılmasını istedi. KAÇIRILMA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BİLDİRİLDİ İranlı Sarsangi'nin Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne başvurması üzerine, durum Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Moradı'nın İran'daki eşiyle konuşan polis, ondan aldığı bilgiye göre Moradı'nın, Konya'daki arkadaşı Afganlı Majit Shekarı'nın yanına geldiğini tespit etti. Polis, Afganlıların yoğun olarak yaşadığı merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi'nde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Majit Shekarı geçen Çarşamba günü kaldığı evde yakalandı. İRANLI MÜHENDİS OPERASYONLA KURTARILDI Majit Shekarı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmasını yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, Moradı'nın kaldığı evi tespit edip operasyon düzenledi. El ve ayakları bağlı, terk edilmiş olarak bırakılan Moradı, yapılan operasyonla kurtarıldı. Moradı'yı rehin alan diğer şüphelilerin ise Majit Shekarı'nın polis tarafından gözaltına alındığını duyunca, evin kapısını kilitleyip kaçtıkları saptandı. Majit Shekarı ve Kazem Moradı'nın ifadeleri doğrultusunda diğer şüphelilerin kaldığı evin adresleri belirlendi. 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI Meram ve Karatay ilçelerinde üç adrese yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu diğer şüpheliler Mohammadaref Yıldız (24), Gholam Farogh Akbarı (32), Qudratullah Fedaıe (23), Abdulhalık Muhammed Şerif (20) ve Mohammod Dod Mohammod Eyup (23) gözaltına alındı. SAHTE PASAPORT ŞEBEKESİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI Gözaltına alınan Afganlı şüpheliler, suçlamaları kabul edip Kazım Moradı'yı rehin alıp, 5 gün boyunca işkence yaptıklarını söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde Moradı ve kendisini rehin alan Afganlıların, sahte pasaport şebekesi olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ifadelerinde, Moradı ile sahte pasaport yapıp, İran ve diğer ülkelerden Türkiye'ye gelmek isteyenlere para karşılığında sattıklarını itiraf etti. Majit Shekarı'nin müşterileri bulduğu, Moradı'nın da onlara pasaport sağladığı belirtildi. Şüpheliler ayrıca Moradı'nın zengin olduğunu bildiklerini bu nedenle de fidye istediklerini ileri sürdü. TECAVÜZ ETMEK İSTEMİŞLER Afganlı şüphelilerin İranlı Moradı'ye cinsel saldırıda bulunmak istediği, ancak Moradı'nın altını kirlettiği için tecavüzden vazgeçtikleri iddia edildi. Sahte pasaport yapma suçunu kabul etmeyen İranlı Kazem Moradı'nın, gelmeden önce İran'dan kendi adına kargoyla Türkiye'ye gönderdiği Konya'daki evde çıkan 3 pakette ise çok sayıda sahte pasaport, damga, yazıcı, kaşe, dijital baskı makinesi, mühür gibi ekipmanlar bulundu. İranlı Kazem Moradı ve 6 Afganlı, yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.