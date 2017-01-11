(Görüntülü Haber) Fidye için çocuk kaçırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

ADANA'da 150 bin lira fidye istemiyle 10 yaşındaki K.U.'yu kaçırdığı ileri sürülen 37 yaşındaki Süleyman D., polislerce yakalanırken, çocuk kurtarıldı. Sarıçam İlçesi'ne bağlı Bayramlı Hacılı Mahallesi'nde Süday D., bir süre önce bir bankada çalışan M.U. ile özel bir firmada yöneticilik yapan İ.U.'nun çocuklarına bakıcılık yapmaya başladı. Bakıcı Süday D.'nin aileyle tanıştırdığı ağabeyi Süleyman D. ise daha sonra paraya gereksinimi olduğu gerekçesiyle M.U. ve İ.U.'dan borç istedi ancak olumsuz yanıt aldı. İddiaya göre, buna sinirlenen Süleyman D., ailenin erkek çocuğu 10 yaşındaki K.U.'yu bugün okula giderken yolda durdurdu. Küçük çocuğu 01 SR 773 plakalı otomobiliyle okula bırakma bahanesiyle kandıran Süleyman D., arabasına aldığı çocuğu kaçırdı. Anne ve babasını telefonla arayarak, "Oğlunuz yanımda. Bana 150 bin lira vermezseniz onu öldü bilin, polisi aramayın, sonra arayıp parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğim" dedi. Bunun üzerine U. çifti polise giderek durumu anlattı. 'KAÇIRMADIM, KENDİ GELDİ' Özel ekip oluşturan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği çalışanları, Süday D.'nin ifadesine başvururken Süleyman D.'nin içinde kaçırdığı çocukla birlikte Sarıçam İlçesi'nde otomobiliyle görüldüğü ihbarını aldı. Yolda denetim yapan ekiplerin gördüğü otomobiliyle kaçmaya çalışan Süleyman D., bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Küçük çocuk sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edildi. Gözaltına alındıktan sonra Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Süleyman D. ise gazetecilerin sorusu üzerine, ""Tehdit yok. Tanıdığım biri, sadece gezdirdim. Çocuğu gezdirdim, Çocuğa sorun. Kendi geldi benimle, zorla getirmedim. 150 bin lira değil 1 milyon lira istedim. Kimsenin çocuğunu kaçırmadım" dedi. Emniyete götürülen Süleyman D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.