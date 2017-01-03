ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüte maddi destek sağlamak suçundan gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütüne maddi destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) FETÖ’ye maddi destek sağlayan 8 kişi adliyede
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüte maddi destek sağlamak suçundan gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet...
03 Ocak 2017 Salı 15:43
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