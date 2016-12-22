(Görüntülü Haber) FETÖ/PDY Tavas Çatı Davası ara kararından 3 tahliye çıktı

DENİZLİ'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik hazırlanan ilk iddianame olan, örgütün Tavas yapılanmasına yönelik görülen davanın 9'uncu gününde, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. 31'i tutuklu 72 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Adil Kınlı, Salih Demiray ve Muzaffer Sakıcı tahliye edildi. Denizli 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dönüştürülen Denizli Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan 31'i tutuklu 72 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY Tavas Çatı Davası duruşmasının 9'uncu gününde, mahkeme heyeti, öğle saatlerinde ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti aldığı ara kararda, tutuklu sanıklardan Adil Kınlı, Salih Demiray ve Muzaffer Sakıcı'nın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ayrıca ara kararda, adli kontrol şartlarının da hafifletilmesine, tutuksuz sanıkların hafta 3 gün olan imza şartlarının haftada bir güne indirilmesine karar verildi. Mahkeme heyeti, davanın gizli tanığı olan Cesur Efe'nin gelecek celse dinlenilmesi konusunda ilgili mevzuatın gereğinin yapılmasını, ByLock programı kullanımı konusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne yazılmış olan yazının sorulmasını istedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne de müzekkere yazılarak, Bylock programı kullandığı bildirilen kişilerin kullandıkları belirtilen telefon hatlarına ilişkin sözleşme asıllarının ilgili GSM şirketinden istenmesi de karara bağlandı. BYLOCK'UN DELİL OLARAK SAYILMAMASI TALEBİ REDDEDİLDİ Ayrıca, ByLock programının kullanılmasına ilişkin bilgilerin delil olarak kabul edilmemesi ve dosya kapsamından çıkarılmasına yönelik talebi de reddeden mahkeme, bu yöndeki değerlendirmenin mahkeme tarafından hükümle birlikte yapılmasına karar verdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı hakkında, sanıklara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması talebi ise kabul edilmedi. Tutuklu sanıkların bankalardan aldıkları emekli ve işsizlik maaşlarına yönelik konulan tedbir, mahkeme tarafından kaldırıldı. Soruşturma kapsamında el konulan paraların iade edilmesi talebi ise kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, Aktif Eğitimciler Sendikası'nın ne zaman kurulduğu, üye olunabileceği şeklinde okullara yazı gönderilip gönderilmediğine, sendikanın faaliyetleri nedeniyle öğretmenlerin üye olmamaları yönünde bir uyarı yazısı gönderilip gönderilmediğinin, sanıkların hangi tarihte sendikaya üye oldukları ve sonlandırdıkları, sendikaya üyeliği sebebiyle üye olanların maaşlarından üyelik aidatı kesintisinin yapılıp yapılmadığının, yapıldıysa hangi tarihe kadar yapıldığının, ayrıca yapılan kesintilerin devlet tarafından ilgili kişiye geri ödenip ödenmediğinin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorulmasına karar verdi. 7.5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR İddianamede sanıkların üzerlerine atılı eylemlerini silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile önceden süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arzeden organik bağı bulunmadan gerçekleştirmelerinin imkan dahilinde olmadığı, şüphelilerin FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduklarının dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, terör örgütü üyeliği iddiasıyla TCK'nın 314-2. maddesi ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5-1. maddelerince 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Duruşma 13 Şubat 2017 tarihine ertelendi.