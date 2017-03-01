(Görüntülü Haber) FETÖ’den yargılanan Astsubay: Verilen emiri yerine getirdim

KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 38'i tutuklu 81 askerin yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Mahkemede ifade veren sanık Astsubay Arif Burak Demirelli, İstanbul’daki kalkışmayı önlemek amacıyla hazırlanmaları yönünde talimat aldıklarını belirterek, "Tabur Komutanı Latif Çiçek, İstanbul’da polis ve jandarmaya destek vermek amacıyla birliğin hazırlanması yönünde talimat verdi. Ben verilen emirleri yerine getirdim" dedi. Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık, yargılanmalarına devam edildi. Halk Eğitim Merkezi salonundaki süren duruşmada savunma yapan sanıklardan Astsubay Arif Burak Demirelli, İstanbul’daki kalkışmayı önlemek için birliğin hazırlanması talimatını aldıklarını belirterek, şöyle dedi: "Darbe girişimi gecesi erken uyudum. Saat 00.30’da aradılar ve mesaiye çağırdılar. Tabur Komutanı Latif Çiçek, İstanbul’da polis ve jandarmaya destek vermek amacıyla birliğin hazırlanması yönünde talimat verdi. ‘Devletin bir gün askere ihtiyacı olur, o gün bu gündür’ dedi. Ben bir polis çocuğu olarak devletimize ve polisimize yanlış yapacak bir şey yapmadım. Verilen emirleri yerine getirdim." Kırklareli 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzzet Koçer’in dijital platform kanalını neden iptal ettirdikleri sorması üzerine konuşan sanık Astsubay Demirelli, "2016 yılında aboneliğimi iptal ettirdim. Ancak bunun örgütle bir ilgisi ve alakası yoktur. Bekar evinde bir arkadaşımla kalıyor pek fazla televizyon izleyemiyorduk. Boşuna para vermemek için aboneliğimizi iptal ettirdik. Benim bu örgütle hiçbir ilgim yok" diye konuştu. Tutuklu sanıklardan Astsubay Cemalettin Bayrak da kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini belirterek şunları söyledi: "Askerliğin temeli olan disiplinle verilen emirleri yerine getirdim. Acemi bir asker olmama rağmen vatani duygularla görevimi yaptım. Yüce Türk Mahkemesine ve adaletine inanıyorum. Ben suçsuzum." Tutuklu sanıkların ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.